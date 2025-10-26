Marelli: "Giusti i due rigori per la Fiorentina. Su Bernardeschi contatto troppo leggero"

L'ex arbtiro Luca Marelli, ora moviolista per DAZN, ha parlato degli episodi di Fiorentina-Bologna partendo dal primo rigore: “Sul cross di Dodo braccia di Ferguson molto larghe, lontanissime dal corpo e dalla figura. Calcio di rigore sul quale non c’è nulla da eccepire, bene che sia stato fischiato già in campo”.

Marelli si è espresso anche sull’espulsione di Holm e sul potenziale rigore per fallo di Sabiri su Bernardeschi: “Ci sono due episodi assieme, nel giro di una quindicina di secondi. In area della Fiorentina c’è un contatto tra Sabiri e Bernardeschi, che sembra più evidente di quello che è. Sulla ripartenza Holm ferma Fortini ed è praticamente un cartellino giallo automatico. Il contatto tra Sabiri e Bernardeschi in precedenza è leggerissimo, sulla parte esterna dello scarpino e senza l’intensità tale da portare all’On Field Review”.

Prosegue quindi l’ex arbitro sul secondo calcio di rigore assegnato alla Fiorentina: “L’ultimo episodio è il tocco di braccio di Bernardeschi, le braccia sono oltre la figura sul tiro al volo di Kean e quindi è sacrosanto dare il rigore”.