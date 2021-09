MARCHETTI (SKY), Viola sorpresa di questa Serie A

Nel suo consueto editoriale del giovedì per TMW, il noto giornalista di SkySport Luca Marchetti ha parlato anche - in positivo - della Fiorentina. Ecco un estratto del suo articolo odierno: "E se la Fiorentina è la sorpresa positiva di questo avvio di stagione (al netto della sconfitta contro l’Inter) la Juventus è chiaramente la delusione. Rosa di livello, allenatore plenipotenziario richiamato alla ricostruzione, aspettative alte. La vittoria contro lo Spezia servirà a lavorare bene in questi prossimi giorni, ad allentare la pressione durante questo periodo e dare un piccolo vantaggio (temporale) in più".