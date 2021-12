MARANI, ACF ha un'altra faccia rispetto all'anno scorso

Inervenuto ad Artemio, durante il collegamento radiofonico il noto giornalista Matteo Marani ha parlato anche del buon momento che sta vivendo la Fiorentina e degli obiettivi dei viola: "Penso che possa giocarsela per l’Europa, come ho ribadito pure ieri a Sky. Italiano è stato una rivoluzione di pensiero e di mentalità della squadra: pochi mesi fa scendeva in campo una Fiorentina spaventata, oggi è aggressiva, è la prima per pressing in Serie A: ha veramente un’altra faccia e il fatto che abbia segnato 10 gol in più rispetto alla scorsa stagione ne è una certificazione.Italiano non ha sentito il sito di passare dallo Spezia alla Fiorentina, un passaggio non scontato. È un allenatore che ha scalato le categorie, partendo dal basso, con le sue idee, prendendosi i meriti delle sue scelte, e quando fai una scalata del genere con le tue armi, senza salti, ma passo per passo, allora hai delle certezze importanti.

In qualità di presidente del Museo del Calcio Marani ha poi parlato anche della mostra di Coverciano: "Io posso affermare che poche federazioni al mondo hanno un museo così bello come quello che abbiamo a Coverciano. Il Museo del Calcio è stato rinnovato al suo interno, per stare al passo coi tempi e cercare di essere sempre più appetibile per chi voglia passare a visitare il Museo, che sarà aperto anche mercoledì 8 dicembre.Un museo non è solo un luogo fisico, ma un mondo di pensiero, di identità, di condivisione".