MARANGON, ACF molto forte. Col Venezia tiferò...

Alberto Marangon, ex Team Manager della Fiorentina, è intervenuto prima della sfida al Venezia di lunedì prossimo per analizzare la partita contro la squadra neo promossa. Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto contento che Zanetti e i suoi calciatori siano riusciti ad essere promossi in Serie A e vederli in questo campionato mi fa molto piacere. Il mio cuore sarà diviso a metà e quindi potrò guardarmela comodamente, ma fare una disamina tecnica è difficile. La Fiorentina mi sembra ovvio che parta avvantaggiata essendo molto forte, questo è chiaro. Ribery? So che aveva tanta voglia di continuare a giocare in Serie A ed ha deciso di farlo a Salerno. Ho un ottimo rapporto con lui, ama le sfide e, probabilmente anche a causa degli infortuni, crede di non aver dimostrato a pieno quello che vale con la Fiorentina".