MARAN, Immagino Nainggolan davanti alla difesa

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Rolando Maran ha parlato anche del ruolo di Radja Nainggolan. "Mi tengo sempre uno spiraglio per eventuali cambiamenti, ma le cose sono abbastanza definite. È probabile che Radja resti davanti alla difesa. Nandez dal primo minuto? È arrivato da poco con noi, dopo aver giocato tanto in Sudamerica: come condizione avrebbe bisogno di qualche allenamento in più, ma è un'occasione per lui per poter essere inserito in squadra, anche dal primo minuto".