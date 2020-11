MARADONA, Napoli con fiori, 10 simbolica e musica

Stasera i giocatori del Napoli giocheranno contro il Rijeka in Europa League con la maglia celebrativa per ricordare Diego Armando Maradona. Tutti con la 10, dedicata proprio allo storico Diez scomparso ieri a sessant'anni, per riscaldamento e minuto di silenzio, prima di indossare le regolari casacche, come riportato da Sky Sport. Non solo: appena entrati in campo per il riscaldamento, il capitano Lorenzo Insigne e lo storico magazziniere del club Tommaso Starace hanno deposto un mazzo di fiori ai piedi della curva, dopo di che è risuonata nell'impianto la storica "Live is life" degli Opus, in omaggio alla storica scena del riscaldamento del Pibe de Oro.

Tonight #Napoli vs Rijeka #EuropaLeague



Napoli’s 11 starting players will wear customized ‘Maradona 10’ match jerseys during the line-up and minute of silence, then take them off for kick-off. #NapoliRijeka #Maradona @SkySport pic.twitter.com/sJZygAOM2I — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 26, 2020