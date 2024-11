MANDRAGORA, Ci sono mancati gli episodi favorevoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche Rolando Mandragora ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la partita contro l'Apoel. Queste le parole del centrocampista: “È una sconfitta che brucia, siamo arrabbiati, speravamo in un risultato diverso. C’è da rimboccarsi le maniche, come abbiamo fatto anche in passato. Ora dobbiamo pensare già al prossimo incontro. È stato un primo tempo in cui abbiamo avuto abbastanza il pallino del gioco, poi purtroppo abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente. Non siamo riusciti a portare gli episodi dalla nostra parte, cosa che invece loro hanno fatto. Nel secondo tempo, anche con un nuovo sistema e un altro tipo di gioco, abbiamo fatto un gol, ma non siamo riusciti a pareggiare e portarla a casa”.

E poi: “Ogni partita ti lascia, o ti deve lasciare, qualcosa. Abbiamo fatto degli errori e cercheremo di farne tesoro. Ora guardiamo avanti alla prossima partita”.