MANCINI, Zaniolo e Zaccagni non convocati? Motivi validi

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Ci sono motivazioni, tutti parlano senza sapere nulla. La porta è aperta a tutti, sono stati chiamati giocatori che mancavano da tempo, ma chi non è stato chiamato è per motivazioni più che valide". Il ct Roberto Mancini a Sky Sport così ha risposto a proposito della mancata convocazione di Zaniolo e Zaccagni nelle prime due uscite della Nazionale di calcio per le qualificazioni a Euro 2024. "Noi abbiamo una vecchia guardia che a detta di molti è vecchia, ma io non penso che sia così - ha aggiunto Mancini - Alcuni giocatori sono nel pieno della maturità e purtroppo giocano molte partite, arrivano ed a volte sono veramente stanchi e quindi questa può essere una problematica. Stiamo inserendo giovani che hanno bisogno di tempo. Alcuni di loro non giocano neanche nelle loro squadre". Il selezionatore ha parlato anche della chiamata di Retegui (punta argentina naturalizzata italiana) autore di due reti. Se gli attaccanti "li trovassimo in Italia saremmo più felici... Purtroppo è così in questo momento: tra le prime sette di Serie A solo la Lazio ha un centravanti italiano, ovvero Immobile. Poi ognuno può dire quello che vuole, ma per quel che mi riguarda lascia il tempo che trova. Se troviamo giocatori validi li valutiamo, li studiamo e poi prendiamo delle decisioni". (ANSA).