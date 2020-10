MANCINI, Vorrei più persone allo stadio. Balotelli...

Lungo intervento del CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini a Sport Lab, l'iniziativa promossa da Tuttosport e Corriere dello Sport per festeggiare i loro 75 anni. Queste le parole di Mancini, a cominciare da Balotelli: "Non mi riferivo a lui quando parlavo di chi non è riuscito a sfondare, ma a tanti ragazzi che ho fatto debuttare e in cui credevo ma che poi non sono arrivati a grandissimi livelli. Mi dispiace molto, ora ha 30 anni, sarebbe nel pieno della maturità tecnico calcistica, mi dispiace che sia in questa condizione, non trovi squadra, non abbia fatto bene negli ultimi anni. Con le qualità tecniche che ha sarebbe stato molto utile in Nazionale. Spero sempre gli possa accadere qualcosa, gli voglio bene, l'ho visto da ragazzino".

Sul suo contratto ha detto: "Io non guardo, sinceramente, alla scadenza. Il primo obiettivo importante, temporale, è quello di arrivare primi nel gruppo di Nations e organizzare la fase finale in Italia. Sarebbe una buona cosa. A giugno abbiamo gli Europei, questo è l'obiettivo per noi, manca da troppi anni all'Italia. Se riuscissimo a migliorare in questi mesi potremo avere delle possibilità. Mondiali? Nel mio orizzonte ci sono anche loro. Poi sono allenatore, finché sono commissario tecnico va bene, è difficile dire cosa può accadere nella vita e nel calcio. La Nazionale è solo quella italiana, poi sceglierei quella brasiliana per la fantasia, ma c'è solo l'Italia".

E sugli stadi: "Un calcio che starà forse un anno senza tifosi sarà un calcio molto diverso. Io sarei per fare entrare anche più persone allo stadio, perché se ce ne possono stare 1000 tutte distanziate in un settore ce ne possono stare 1000 anche in tutti gli altri settori".