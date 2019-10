MANCINI, Unico dubbio di formazione Berna-Barella

Il ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stamp alla viglia di Italia-Grecia. Queste le sue parole sulla possibile formazione: "Intanto dobbiamo qualificarci, abbiamo un avversario di fronte, non sarà così semplice. Quando presi la nazionale non sapevo cosa potesse accadere di lì a quindici mesi. Era importante fare in fretta, conoscere i giocatori, le prime partite erano improntate in questo pensiero. Non siamo stati in difficoltà quando abbiamo perso, tra campioni del Mondo e campioni d'Europa. Nonostante il pareggio contro la Polonia, la squadra aveva giocato un calcio diverso dal primo. In Portogallo avevamo cambiato undici giocatori, dalle gare dopo siamo andati sempre migliorando. Hanno trovato un buon feeling subito, sono stati bravi i ragazzi".

Bernardeschi e Barella è un dubbio? "Abbiamo un dubbio solo... è quello, sì".