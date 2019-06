MANCINI, Con la Bosnia farò cambi ma non tantissimi

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha così parlato quest'oggi nella conferenza stampa di vigilia della sfida alla Bosnia, valevole per la qualificazione ai prossimi Europei. Queste le sue principali dichiarazioni: "Cambi ce ne saranno, ma non tantissimi. Ci mancano i gol degli attaccanti, ma credo arriveranno. È una cosa anormale. L'Italia è sempre stata terra di calciatori bravi, necessitavamo tempo. Ci sono dei momenti in cui le cose vanno male, l'Italia che non si è qualificata al Mondiale era forte. Sono momenti che accadono. Credo che dopo la delusione c'è stata una spinta in più, qualcosa di diverso e più bello".