Manchester City-Napoli: cinque tifosi italiani arrestati fuori dall'Ethiad

Manchester City-Napoli ha causato anche momenti di tensione. Durante il pre-partita della gara disputata ieri e vinta per 2-0 dai citizens, la polizia inglese ha arrestato cinque tifosi partenopei nei pressi dei varchi d’ingresso dell’Etihad, impedendo loro di assistere al match. La decisione sul rilascio verrà presa solo nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Il Mattino, le forze dell’ordine – affiancate dagli uomini della Digos di Napoli – hanno contestato agli ultras alcune condotte violente durante i controlli.

Già all’arrivo in aeroporto, le autorità locali avevano adottato misure stringenti: i 250 sostenitori più caldi sono stati scortati direttamente allo stadio, evitando il centro città. Per protesta, il tifo organizzato ha esposto gli striscioni al contrario. Ufficialmente i tifosi azzurri presenti erano 2.700, pari alla capienza del settore ospiti, ma in realtà sugli spalti si sono contati almeno 4.000 napoletani, grazie anche alla presenza di tanti emigrati giunti da Liverpool e dintorni.