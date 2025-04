Man al Franchi tre mesi dopo, ma da avversario. Il talento del Parma poteva essere viola

Dopo un lungo corteggiamento nel mercato di gennaio, Dennis Man oggi sbarcherà al Franchi. Ma da avversario. Era infatti la sessione di riparazione quando la Fiorentina ha cercato a lungo il fantasista dei ducali per rimpolpare l'attacco di Palladino, come ripercorre La Nazione sulle proprie colonne sportive. Galeotta fu la cifra (più che esosa) che il Parma chiese ai viola nel corso del mercato invernale per lasciar partire il talento rumeno, individuato in un primo momento dall’area tecnica come l’uomo più giusto per andare a infoltire (e rinforzare) un reparto Kean-dipendente, senza alternative di livello.

Erano i primi giorni di gennaio e nella rosa dei nomi che il ds Pradè stava vagliando per dare nuova linfa al reparto offensivo in pole c’era proprio quello del classe ‘98, eclettico tuttofare in attacco (Man gioca prevalentemente come esterno destro - come farà oggi - ma all’occorrenza può reinventarsi anche come prima e seconda punta) che tuttavia i ducali valutavano una tombola: 15 milioni. Una cifra fuori dai parametri della Fiorentina, che per il giocatore è rimasta vigilie fino a una settimana dalla fine delle compravendite, non spingendosi mai però oltre gli 8-9 milioni per l’acquisto a titolo definitivo.