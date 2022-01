Emmanuel Mammana vicino al ritorno a River Plate. Il difensore centrale del Sochi, oggetto del desiderio della Fiorentina di Paulo Sousa per un inverno intero diventato vero e proprio intrigo di mercato, è a un passo dal tornare in Argentina. Come riporta TMW, è vicinissimo al River, club che lo ha cresciuto prima del passaggio in Europa.