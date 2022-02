MALEH, Vogliamo tornare a vincere al Franchi

Protagonista del classico appuntamento sui social del club viola chiamato "Fiorentina Weekly", il centrocampista Youssef Maleh si è raccontato. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Ogni tanto mi capita di rivedermi in tv le partite che gioco. Lo staff è molto disponibile con noi e cercando di stemperare i momenti difficili. Mi trovo benissimo con loro. Ringrazio il mister per la tanta fiducia che mi sta dando. Cerco ogni giorno di dare il massimo per ritagliarmi più spazio possibile. Ultimamente ho preso più fiducia nei miei mezzi e finalmente ho trovato anche qualche gol. Fino all’ultimo non sappiamo mai la formazione e per questo sono rimasto stupito della titolarità con lo Spezia. Lunedì abbiamo trovato una vittoria importantissima, era fondamentale trovare i tre punti. C’è un gruppo unito e in campo si vede. Dobbiamo dare solo più continuità ai nostri risultati. Fuori dal campo sono molto tranquillo ma in campo tiro fuori le unghie. Sono contento della mia stagione ma ancora non ho fatto nulla e devo migliorare molto. Mi piace molto attaccare lo spazio ma un centrocampista deve saper fare tutto. Il mio punto di riferimento all’interno della rosa? Non ne ho solo uno, cerco di imparare da tutti. L’Atalanta? La stiamo preparando bene in allenamento ma ora dobbiamo solo pensare a ritrovare la vittoria al Franchi. Sono felice che ci sia molto concorrenza perché così si alza il livello".