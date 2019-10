MAIFREDI, Viola minimo da EL. Per la Champions...

Gigi Maifredi, ex allenatore del Brescia, ha parlato così della gara che attende Le Rondinelle lunedì sera: "I viola durante la sosta avranno preso consapevolezza della propria forza. Europa? Devono puntarci. Se hai Ribery, Chiesa e Castrovilli minimo devi arrivare in Europa League. L'ex Cremonese mi aveva colpito già in Serie B ed è pronto per andare all'Europeo con l'Italia. Commisso? Si è calato nella dimensione viola, è attaccato ai giocatori e a tutti gli aspetti della società. Non si accontenta del basso livello, Chiesa ne è un segnale. Ibrahimovic? Sarebbe un plus, ma anche un'incognita. Mi aspetto presto la Fiorentina a lottare per un posto in Champions League".