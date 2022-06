MAGGIORE, Viola su di lui ma non è la prima scelta

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX c’è anche la Fiorentina su Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia in scadenza l’anno prossimo. Il giocatore è risaputo che sia stimato da Italiano, suo ex tecnico in Liguria, ma per i viola non è la prima scelta sul mercato, dunque per questo non ci sono stati ulteriori passi avanti. Su Maggiore c’è l’interesse anche di altre squadre, come Bologna, Monza e Udinese.