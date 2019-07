MAEHLE, Lui il nome nuovo per la difesa dei viola

Come riportato da Tuttosport, è il giovane esterno Joakim Maehle, 22 anni, il nome nuovo sull'agenda della Fiorentina a caccia di innesti difensivi. Il talento del Genk è in scadenza di contratto il prossimo giugno e potrebbe essere l'alternativa a Lirola qualora il Sassuolo non abbassi le richieste (ora attorno a i 16 milioni). Intanto saluta Victor Hugo, destinato al Palmeiras per circa 5.5 milioni. Si cercano sistemazioni anche per Valentin Eysseric e Cristoforo. Inoltre Sottil fa sapere di voler restare, mentre l’ex capitano Manuel Pasqual, svincolato, si propone per tornare e chiudere la sua carriera a Firenze.