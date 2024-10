MAC ALLISTER, Del Bologna conosco solo Italiano per Nico

FirenzeViola.it

Nella conferenza stampa di vigilia di Liverpool-Bologna, il centrocampista dei Reds Alexis Mac Allister ha parlato così del prossimo match che lo vedrà impegnato: "Ad essere onesto non ho visto una sola partita loro in questa stagione. So che il manager era alla Fiorentina perché il mio amico Nico Gonzalez ha giocato con lui. Credo che sarà una partita dura, ci aspettiamo una sfida fisica e ci siamo preparati bene.

Chiesa? Dal giorno in cui è arrivato si è visto che era felicissimo di essere qui. Dimostra in ogni allenamento quanto sia forte, ci aspettiamo molto da lui, può essere importante per noi. Sono sicuro che si inserirà bene".