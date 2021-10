M. SERENA, Turnover è necessario: ecco perché

Michele Serena, ex difensore viola nonché ex allenatore dello Spezia, ha commentato i remi relativi alla partita di domani tra la Fiorentina e i liguri: “Nonostante il piccolo rallentamento contro la Lazio, la Viola ha una mentalità definita, gioca sempre per vincere. Lo Spezia, invece, è un po’ in difficoltà, ma mi aspetto una gara piacevole”.

Cosa pensa del turnover che sta facendo Vincenzo Italiano?

“Che è necessario nel calcio moderno. Non farlo creerebbe molti più danni, perché le rose sono sempre più ampie e tenere fuori qualche elemento potrebbe fargli perdere le motivazioni, danneggiando lo spogliatoio”.