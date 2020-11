M. QUARTA, L'annuncio del Ct: sarà titolare contro il Perù

Domani notte l'Argentina scenderà in campo contro il Perù, il CT della Seleccion Lionel Scaloni ha anticipato in conferenza stampa la formazione dell'albiceleste. Tra gli undici titolari c'è Lucas Martinez Quarta, il nuovo acquisto della Fiorentina che in viola ancora non è riuscito ad imporsi ma che rimane un punto cardine per la difesa dellaSelección. Queste le altre scelte di Scaloni per la gara valida per le qualificazioni ai mondiali 2022, fischio d'inizio dopo domani alle ore 1:30 italiane.

ARGENTINA: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Nico González, Messi, Lautaro Martínez