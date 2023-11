LUTTO, Se ne è andato a 83 anni Franco Zuccalà

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se ne è andato all'età di 83 anni Franco Zuccalà, volto RAI molto conosciuto in tutta Italia e interpellato in passato per parlare anche di Fiorentina. Un passato ne La Domenica Sportiva, Novantesimo Minuto e Tg1, ha collaborato con i più grandi giornali italiani nel ruolo di redattore, inviato e caporedattore. Ha anche ricevuto la Laurea honoris causa in Scienza delle Comunicazioni dalla Columbia University di New York.