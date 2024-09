LUTTO, Addio a Totò Schillaci: se n'è andato a 59 anni

FirenzeViola.it

È morto a 59 anni Salvatore "Totò" Schillaci, attaccante della Nazionale italiana, oltre che di Messina, Juventus e Inter. Memorabili le “notti magiche” del 1990, quando il ct Azeglio Vicini puntava al trionfo mondiale, trascinata dalle reti di un ragazzo siciliano convocato come riserva e divenuto titolare a suon di gol. Il sogno si infranse in semifinale contro l'Argentina di Maradona, proprio nello stadio di Napoli così familiare al “pibe de oro”.

Totò Schillaci, in cura da qualche anno per un tumore, aveva già subito degli interventi, era stato in cura alla clinica la Maddalena e ora si trovava nel nosocomio cittadino. Una prima comunicazione sulle sue condizioni era apparsa sul suo profilo social: "Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici notte e giorno. Forza Totò".

La famiglia aveva deciso di dare la comunicazione “viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano”. Poi l'augurio di riprendersi, "Forza Totò". Schillaci, 59 anni, era stato sottoposto a due interventi al colon e aveva raccontato la sua malattia, le terapie, la paura al momento della diagnosi e poi il male che lo ha segnato. Un male che aveva sconfitto e poi si era ripresentato.