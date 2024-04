LOTITO, Luis Alberto? Ha altri 4 anni di contratto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Lotito, nel pre-partita di Lazio-Juventus su Mediaset, ha parlato dei due (possibili) addii in casa biancoceleste: "Felipe Anderson ha fatto una scelta di vita, famigliare, nonostante abbia sottoscritto un contratto a condizioni economiche inferiori rispetto a quelle che gli avevamo presentato noi. Luis Alberto ha altri quattro anni di contratto, c'è stata la sua esternazione ma noi non l'abbiamo messo in vendita. Nell'ultima partita ha dimostrato attaccamento e qualità, confidiamo prosegua in questo percorso che lo vede protagonista".