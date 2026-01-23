Ufficiale Lorenzo Lucca ha firmato per il Nottingham: ecco l'annuncio del club

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli in passato accostato anche alla Fiorentina, è ora ufficialmente un giocatore del Nottingham Forest. E' arrivato infatti l'annuncio del club inglese:

"Il Nottingham Forest è lieto di confermare l'acquisto di Lorenzo Lucca, che arriva in prestito dal Napoli, con un'opzione per rendere il contratto definitivo in estate.

L'attaccante italiano ha disputato un'ottima stagione nella massima serie italiana nel 2024/25 ed è stato il capocannoniere dell'Udinese, con 14 reti. Arrivato inizialmente in prestito dal Pisa, Lucca ha collezionato 29 gol in 75 presenze in due stagioni con l'Udinese.

La costanza di rendimento ha permesso al venticinquenne di collezionare cinque presenze in Nazionale, oltre al trasferimento al Napoli di Antonio Conte nell'estate del 2025. Ora si trasferisce al Trentside in prestito, che potrebbe diventare definitivo al termine della stagione in corso.

Con i suoi 198 cm, Lucca è noto per il suo gioco di collegamento e la capacità di dominare i duelli aerei. Unendosi al Forest, l'attaccante lascia la sua patria per la seconda volta, dopo aver trascorso la stagione 2022/23 con l'Ajax. Indosserà la maglia numero 20 per i Reds.

Il Global Head of Football, Edu Gaspar, ha dichiarato: "Lorenzo è un giocatore che aggiunge qualità specifiche alla nostra squadra e siamo davvero lieti che si sia unito a noi. Avendo giocato ai massimi livelli in diversi paesi, arriva con un buon mix di esperienza e possibilità di continuare a crescere come giocatore.

"Tutti al Club danno il benvenuto a Lorenzo e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che potrà avere per il resto della stagione".