LONGHI, Vlahovic, viola ricattati: serve riconoscenza

Bruno Longhi, un tempo firma di punta di Mediaset, è tornato oggi a parlare del passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Ecco le sue parole: "Vlahovic ha portato i soldi alla Fiorentina ma se il suo procuratore avesse detto subito che voleva concludere la sua avventura in viola mi sarei tolto il cappello. Nel mondo del calcio ci vuole riconoscenza, che non significa solo portare dei soldi ma avere un certo comportamento nei confronti della società che ti ha cresciuto. Se la Fiorentina è stata affrettata nel cederlo? E' stato un ricatto. Il serbo ha detto: 'O mi cedete adesso, o me ne vado a zero'. Di fronte a questo la Fiorentina lo ha ceduto, dietro ai calciatori c'è sempre qualcuno che spinge".