Lo storico agente di Dzeko: "Aveva già firmato con la Juve: con Paratici era tutto fatto"
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“Edin Dzeko aveva già firmato con la Juventus”. A dirlo, intervistato da La Stampa, è Silvano Martina, storico agente del centravanti della Bosnia ed Erzegovina, che in Serie A ha vestito le maglie di Roma e Inter. Ma nel 2020 sarebbe potuto essere bianconero, e a frenarlo è stato un altro giocatore della Juve di oggi: “Con Paratici era tutto fatto.
Ma la Roma chiamò e disse che non lo avrebbe più dato via, visto che Milik (all'epoca al Napoli, ndr) non aveva superato le visite mediche e dunque loro non avrebbero avuto un sostituto. Andò poi all’Inter gratis a fine stagione. Paratici, invece, non poteva aspettare e chiuse con Morata".
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