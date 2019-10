LIROLA, Sono al 70%. Con 3pt classifica sarebbe top

Il terzino della Fiorentina Pol Lirola ha parlato così a pochi giorni da Fiorentina-Udinese: "Vengo da una realtà diversa come quella di Sassuolo, e vedere la passione che c'è a Firenze è bellissimo. Ho accettato subito quando sono stato chiamato dalla Fiorentina, anche se non era in un buon periodo. Amo Firenze e mi piace girare in zona Duomo e Ponte Vecchio".

Un bilancio sull'inizio di stagione? "Ho fatto una preparazione più breve e ci ho messo un po’ a trovare il ritmo, adesso sto crescendo e presto sarò al massimo. Credo di essere ancora al 70/75%”.

Il modulo? “Il 3-5-2 è il modulo perfetto per sfruttare le nostre qualità".

L’Udinese? "L'avversario non va sottovalutato e la classifica potrebbe diventare ottima con altri 3 punti. Essere a questo punto con il calendario che avevamo è tanta roba. L’Europa secondo me può essere già un obiettivo".

Montella? "Mi voleva fortemente ed è stato importante per la mia scelta, è un grande allenatore che ci sta facendo crescere molto".

Commisso? "Ci sta vicino e ci incoraggia sempre. È un grande”.

Chi mi ha stupito? "Castrovilli: sapevo che era forte ma non mi aspettavo di trovarlo su questi livelli in Serie A".

Ribery? "È un fuoriclasse e si allena ogni giorno al massimo. Forse è il giocatore migliore della Serie A. E poi gli piace scherzare".