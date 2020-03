LIGUE 1, Vietate le strette di mano tra giocatori

Il presidente della Ligue de football professionel (LFP), Nathalie Boy de la Tour, ha dato indicazioni sul nuovo protocollo che riguarda Ligue 1 e Ligue 2 nel quale il rituale delle strette di mano fra giocatori prima di ogni incontro non sarà consentito: "In accordo con le raccomandazioni del Ministero della Sanità" ha precisato. Questo come misura preventiva per evitare il diffondersi del Coronavirus. Sul calendario la Boy de la Tour ha precisato: "Nessun incontro è stato posticipato. Siamo in contatto con le autorità locali e valuteremo caso per caso in collaborazione con le autorità, i club e la Lega". A oggi solo una partita è subirà delle variazioni: Chambly-Le Mans di Ligue 2, che verrà giocata a porte chiuse. "La salute dei giocatori e degli spettatori rimane la nostra priorità".