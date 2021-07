LIBERTADORES, Rissa e denunce: Boca nei guai

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Un gol annullato per fuorigioco, poi una rissa negli spogliatoi, un serrato interrogatorio in commissariato e infine le denunce per otto tra giocatori e accompagnatori. E' stata una trasferta travagliata quella del Boca Juniors nella brasiliana Belo Horizonte per una gara degli ottavi di finale di Coppa Libertadores contro l'Atletico Mineiro, giocata la scorsa notte. Il match è stato vinto ai 3-1 rigori dalla squadra di casa, un risultato che gli argentini, cui era stato annullato un gol per fuorigioco dalla var, non hanno gradito, dando sfogo alla rabbia prima contro gli oggetti e poi nel confronto con il personale dello stadio, in una rissa sedata solo dall'arrivo in forze dalla polizia. Cinque giocatori del Boca Junior, tra i quali l'ex difensore del Manchester United Marcos Rojo, sono stati denunciati per aggressione, lesioni personali e distruzione di proprietà pubbliche. Secondo la polizia militare dello stato di Minas Gerais, i cinque e tre altri componenti del gruppo del Boca sono stati identificati come tra i responsabili dei disordini grazie ai filmati di sicurezza allo stadio Mineirao, che sono diventati virali sui siti brasiliani e argentini. Secondo l'ufficio stampa dell'Atletico, i giocatori del Boca avrebbero fracassato tutto sul loro cammino verso gli spogliatoi, gli agenti di sicurezza dello stadio hanno reagito ed è scoppiata una rissa in cui sono stati lanciati vari oggetti. La polizia ha sparato gas lacrimogeni per riportare la calma, costringendo diversi membri della delegazione del Boca a tornare in campo per respirare. (ANSA).