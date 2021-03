LERDA, Viola? Non c'è alcuna favorita per la salvezza

Ex attaccante tra le altre del Torino, Franco Lerda ha parlato a TMW della corsa salvezza: "Era normale che prima o poi il Cagliari si sarebbe rialzato, ha una rosa importante e non da quelle posizioni di classifica. Un po’ come la Fiorentina, un’altra delle sorprese in negativo della stagione: i viola, i sardi e il Torino devono stare all’erta, perché anche se sembrano più attrezzate rispetto ad altre si sono ritrovate lì in mezzo. Anche Spezia e Benevento sono invischiate, credo che sarà una lotta aperta fino all’ultimo. Non vedo nessuna di queste squadre in grado di poter centrare quel filotto necessario per uscire dalla zona retrocessione, si dovrà soffrire fino alla fine”.