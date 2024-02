LEGA SERIE A, Gaffe su Kayode: "Il campione africano"

Fonte: corriere.it

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gaffe della Lega Serie A nei confronti di Michael Kayode. Sul proprio profilo Twitter in lingua inglese la Lega ha celebrato il primo gol in carriera del terzino in campionato, postando l’immagine della sua esultanza di ieri con la didascalia: "Il campione africano Kayode segna il suo primo gol di sempre in serie A". Tuttavia il classe 2004 è nato a Borgomanero, in provincia di Novara.

Il post è stato cancellato, ma nel mondo dei social quando si rimuove qualcosa è sempre troppo tardi e questo errore non è passato, naturalmente, inosservato. Quando sul profilo ufficiale della Serie A è stata postata la nuova immagine, gli utenti lo hanno fatto notare tra i commenti.