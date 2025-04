Lecce partito per Bergamo, stasera l'Atalanta. Abodi aveva chiesto il rinvio

La decisione della Lega di Serie A su Atalanta-Lecce è stata irrevocabile. Come riporta TMW, la sfida si giocherà questa sera dopo che il match fra nerazzurri e giallorossi era stato rinviato a causa della tragica scomparsa del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita. Il recupero è stato deciso per la serata di oggi con la società del presidente Sticchi Damiani che non ha gradito il posizionamento della partita in una data così vicina a quanto accaduto. Nella giornata di ieri anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha provato a contattare la Lega di Serie A per suggerirle un altro rinvio della partita in una data più consona nel rispetto del grave lutto che ha colpito la società.

Dopo però l'ennesima chiusura da parte dell'organo calcistico, il club salentino ha preso atto di quanto deciso. La squadra partirà con un volo charter previsto per le 10.30, per Bergamo. Non ci sarà nessun dirigente al seguito, eccezion fatta per il Direttore Sportivo Stefano Trinchera ed il team manager Claudio Vino. Il gruppo squadra farà rientro a Lecce immediatamente dopo la partita.