LAZIO, Tegola Correa: salta anche la Fiorentina

Tegola per Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport Joaquin Correa dovrà infatti restare fuori per almeno tre partite in attesa di ulteriori controlli. Dopo aver forzato a Milano prima della sosta difficilmente l'argentino sarà in campo contro Genoa, Fiorentina e Parma, con l'obiettivo che adesso diventa il derby contro la Roma del 15 gennaio.