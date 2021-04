LAZIO, Tampone negativo, Inzaghi subito in campo

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Tampone negativo, finalmente Simone Inzaghi in campo. Superato il Covid che lo aveva costretto a stare fuori per tre partite consecutive, la Lazio recupera il suo "comandante". Oggi pomeriggio il tecnico piacentino ha condotto regolarmente l'allenamento. Contro il Milan, lunedì sera, il tecnico biancoceleste tornerà regolarmente in panchina a guidare i suoi in una partita decisiva per la Champions. (ANSA).