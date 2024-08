LAZIO, L'Olimpico ricorda Eriksson con striscioni e cori

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La Lazio e il suo pubblico rendono omaggio a Sven Goran Eriksson, scomparso lo scorso 26 agosto a causa di una malattia. Prima del match contro il Milan, infatti, l'Olimpico ha tributato l'omaggio all'allenatore che riuscì a conquistare il secondo scudetto della storia laziale, oltre a due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, una Supercoppa Europea e una Coppa delle Coppe. Per ricordare lo svedese, a centrocampo, un telone con la scritta "Sven Goran Eriksson Forever", mentre sui maxischermi dello stadio scorrevano le immagini storiche dei suoi successi concluse da un "eterno Sven Goran Eriksson".

In curva Nord, invece, uno striscione "In cima al mondo ce l'hai portata tu… buon viaggio Mr Sven" accompagnato da cori con la curva Maestrelli a rispondere con un altro striscione raffigurante lo svedese. Per l'allenatore, poi, anche una maglia dedicata portata in campo da Dario Marcolin, ex calciatore biancoceleste, oltre al minuto di silenzio prima del fischio d'inizio. (ANSA).