LAUTARO, Salito a 101 reti in A: terzo straniero dell'Inter

Lautaro Martinez non si ferma più e con la doppietta realizzata al Lecce è salito a quota 101 reti in Serie A. Il capitano dell'Inter è soltanto il terzo straniero nella storia dei nerazzurri a raggiungere questo traguardo, dopo Stefano Nyers e Mauro Icardi. Lautaro mette nel mirino lo stesso Nyers anche per quanto riguarda la reti totali, con l'argentino ottavo a 127 gol e il francoungherese al sesto a 133.