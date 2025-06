Lautaro risponde a Sergio Ramos: la prima dell'Inter di Chivu nel Mondiale per club termina 1-1

A diciotto giorni dalla cocente sconfitta in finale di Champions col Psg, l'Inter torna in campo. Lo fa a Pasadena, al Rose Bowl, per la prima gara del suo Mondiale per Club. Lo fa soprattutto con un nuovo allenatore, Christian Chivu, alla prima sulla panchina nerazzurro.

Al suo esordio arriva un pari (1-1) contro i messicani del Monterrey; a segno il capitano Lautaro Martinez, che pareggia i conti al 42' con un facile tap-in su cross di Carlos Augusto e annulla l'iniziale vantaggio dei messicani con l'ex leggenda del Real Madrid Sergio Ramos. Novanta minuti di luci e ombre per l'Inter. Buona la prima, viceversa, per Domenec Torrent, anche lui da poco sulla panchina dei messicani. Dopo un primo tempo dominato nel possesso - ma la gara l’avevano sbloccata gli altri -, i nerazzurri non riescono a centrare il successo, che avrebbe comportato la vetta del girone