Laurienté, saltato il suo trasferimento al Sunderland: farà ritorno al Sassuolo

Incredibile quanto successo ad Armand Laurienté. L'esterno del Sassuolo, in passato accostato spesso anche alla Fiorentina, ieri era volato in Inghilterra per svolgere le visite mediche e firmare un contratto che avrebbe reso ufficiale il suo passaggio al Sunderland, club neopromosso in Premier League. L'accordo però, per problemi di natura contrattuale, è saltato all'ultimo e Laurienté farà così ritorno in Italia. Con ogni probabilità l'esterno non rimarrà al Sassuolo e cercherà nuove soluzioni, più blasonate e magari anche con una vetrina Europea, per il suo futuro.