LAUDISA, Borja un'idea. Viviano? Farà bene a Lafont

La prima firma di mercato de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha commentato quelle che sono le prime mosse di mercato targate Rocco Commisso per la Fiorentina. Ecco le sue parole: "L'idea Borja Valero? Quando Spalletti l’ha chiamato in causa ha sempre risposto bene: negli ultimi mesi è stato sempre utile alla causa nerazzurra. Contatti ce ne sono stati, per cui può tornare a Firenze, sarebbe una bella storia. La questione portiere? Lafont ha avuto qualche difficoltà nel suo primo anno in Italia ma, data anche la giovane età, penso che meriti fiducia. Viviano non sarebbe un nome banale, ma la competitività non potrebbe che giovare al portiere francese. Gli investimenti di Commisso? Dalle scelte che ha fatto direi che l'italoamericano non è uno spendaccione ma uno al quale piace spendere con intelligenza. Alla società viola occorre intanto un pool di persone che agisca in modo razionale per permettere di crescere anno dopo anno. Chiesa? Molto dipenderà anche dalle casse della Juventus: ora come ora Paratici non può investire settanta milioni per il talento viola. Tra un mese vedremo".