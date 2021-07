LAMELA, Ballano 2 milioni per lo scambio con Gil

Erik Lamela corre verso il Siviglia, Bryan Gil farà percorso inverso in direzione Tottenham. Lo scambio fra i club è oramai in dirittura d'arrivo, anche se mancano ancora circa 2 milioni fra l'offerta e la richiesta da 25 milioni più bonus degli andalusi per Gil. Le sensazioni sono comunque molto positive ed è probabile che nelle prossime ore la fumata bianca arrivi. Lamela arriverà a parametro zero e firmerà un triennale da circa 10 milioni netti complessivi. Invece per Bryan Gil il Tottenham ha messo sul piatto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Niente Fiorentina dunque per El Coco che andrà invece a rimpinguare la nutrita colonia di argentini al Siviglia.