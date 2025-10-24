La viola si conferma vincente in Europa: i ricavi del club in Conference

E' arrivata la seconda vittoria della Fiorentina in questa stagione di Conference League, i gigliati finora hanno guadagnato poco più di 7 milioni di euro, secondo i dati di Calcio e Finanza. A questi vanno poi aggiunti gli incassi del club viola dai biglietti venduti per le sfide in casa contro il Polyssia (3-2 con le reti di Dodo, Ranieri e Dzeko) e Sigma Olomouc (2-0 con le marcature di Piccoli e Ndour). 



Ecco da dove arrivano i ricavi dei viola:

Bonus partecipazione: 3,17 milioni di ero
Quota europea: 2,25 milioni di ero
Quota non europea: 0,832 milioni di ero
Posizione in classifica: 0,028 milioni di ero
Risultati: 0,8 milioni di euro
Per un totale di 7,08 milioni di ero