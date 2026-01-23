La Roma non molla Fortini: per Radio Manà Manà è in arrivo un'altra offerta
La Roma non si è arresa dopo la prima offerta effettuata negli scorsi giorni alla Fiorentina per Niccolò Fortini da 8 milioni di euro più due di bonus alla quale i viola hanno risposto con un secco no. Secondo l'emittente romana Radio Manà Manà, nei prossimi giorni i giallorossi alzeranno l'offerta senza però arrivare ai 15/16 milioni di euro richiesti da Goretti per intavolare una trattativa in uscita.
A quel punto spetterà alla Fiorentina decidere se accettare una proposta al ribasso oppure, più probabilmente, ribadire il no già espresso dopo la prima offerta.
