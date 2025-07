La Juventus cerca rinforzi a centrocampo e nella lista di Comolli c'è il nome di Kessie

La Juventus cerca rinforzi a centrocampo. In questo senso, una strada porta a un’altra vecchia conoscenza della Serie A come Franck Kessie, accostato anche alla Fiorentina, attualmente all’Al-Ahli, e intrigato dalla possibilità di tornare a calcare i palcoscenici europei, consapevole - nel caso - di non poter continuare però a guadagnare uno stipendio vicino ai 20 milioni all’anno, si legge su Tuttosport. In salita, ma non transennata, infine, la via che conduce a Sofyan Amrabat: il marocchino è appena stato riscattato per 12 milioni dal Fenerbahce, che non ha intenzione di rinunciare a lui nella stagione alle porte.