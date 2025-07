La Federazione conferma: visita di Gattuso alla Fiorentina da riprogrammare

Come abbiamo raccontato ieri sera, la Fiorentina ha scelto di rompere le righe subito dopo la partita per permettere ai giocatori di avere due giorni pieni per stare in famiglia prima di ritrovarsi lunedì per la tournée inglese. Slittata dunque la visita del ct Gattuso prorammata per oggi. Arrivata in mattinata anche la conferma della Federazione con una nota:

A seguito dell’annullamento della sessione di allenamento della Fiorentina, inizialmente prevista per oggi — il club viola, dopo l’amichevole disputata ieri contro la Carrarese, ha concesso 24 ore di riposo ai propri calciatori — la visita del Ct Gattuso sarà riprogrammata. Il programma del Ct riprenderà domani con la visita alla Juventus e proseguirà lunedì con quella all’Inter".