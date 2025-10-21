L'ad De Siervo sullo stadio a Venezia: "Passo fondamentale"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "La posa della prima pietra del nuovo stadio del Venezia rappresenta un passo fondamentale non solo per il Club lagunare, ma per tutto il calcio italiano - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. Ogni nuovo impianto è un investimento sul futuro, sulla qualità dell'esperienza dei tifosi e sulla competitività del nostro sistema in generale. Il progetto di Venezia, in una città unica al mondo, coniuga tradizione e visione ed è un esempio virtuoso di collaborazione tra Comune di Venezia, Società di calcio e territorio da prendere come modello". (ANSA).