KULUSEVSKI, Castrovilli è fortissimo. Non sapevo...

Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma in prestito dall'Atalanta, ha parlato dei suoi giocatori modello a La Repubblica. Queste le sue parole: "A livello mondiale Mbappé è una follia di giocatore perché è fuori dal mondo in tutto: fisicamente mostruoso, tecnicamente ogni tiro è un gol. Di italiani invece dico Castrovilli, non lo conoscevo, ma è fortissimo. Non sapevo che esistesse, ma giocandoci contro ho capito che è diverso".