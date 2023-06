FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Christian Kouame ha giocato 90 minuti con la sua nazionale, la Costa D'Avorio, un match di qualificazione alla Coppa d'Africa 2023 contro lo Zambia. Purtroppo per lui e per i suoi compagni però è arrivata una sconfitta, netta, per 3-0, che permette proprio agli avversari di scavalcarli in classifica.