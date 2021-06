KOUAME, 15 minuti nel 2-1 della sua Costa D'Avorio

Vittoria in amichevole ieri per la Costa d'Avorio di Christian Kouame. Contro il Burkina Faso ha deciso una perla di Amad Diallo all'ultimo secondo (video in calce all'articolo) per il 2-1 finale. Kouame è entrato all'82' al posto di Gradel.

Amad Diallo wins it for Ivory Coast in the 96th minute 🇨🇮



(via @swannymedia)pic.twitter.com/JpD8EWRAuT — ESPN FC (@ESPNFC) June 5, 2021