Kompany sul trasferimento di Dzeko: "Gli auguro il meglio". Scena buffa in conferenza

La conferenza stampa di Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha dato vita a una scena divertente che ha visto protagonista Edin Dzeko, suo ex compagno di squadra al Manchester City e da poche ore, ex viola, visto il trasferimento definitivo ufficializzato ieri allo Schalke 04. Durante la conferenza, un giornalista ha letto una lunga dichiarazione del bosniaco sull'allenatore belga, chiedendo al tecnico di indovinare chi avesse pronunciato quelle parole. Prima che Kompany potesse rispondere, un altro giornalista ha rivelato il nome. A quel punto, il primo giornalista lo ha ripreso con le parole: "Taci tu dietro!”, reazione che ha suscitato le risate di tutta la sala stampa e dello stesso Kompany.

Il tecnico ha poi parlato seriamente dell'ex attaccante viola e del suo trasferimento. Secondo l'allenatore belga, Dzeko sarebbe stato fondamentale per il City, in particolare per l’ultimo match della Premier League 2011/12, quando l’attaccante segnò il gol del 2-2 contro il QPR nei minuti di recupero, goal che fece da preludio al 3-2 finale che consegnò al City il primo titolo inglese in 44 anni. Continua l'ex giocatore dei Citizens: "Per quel momento gli sarò sempre grato". Il belga ha poi elogiato anche la longevità di Dzeko ad alti livelli: "Tutto merito della sua professionalità". Infine, sulla linea di queste parole, il tecnico è convinto che Dzeko possa diventare un rinforzo importante per lo Schalke: "Con questo stemma non bisognerebbe parlare troppo bene dello Schalke, ma comunque gli auguro il meglio".